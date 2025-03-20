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19:02, 20 марта 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Синоптик Позднякова: На следующей неделе в столице потеплеет до плюс 11 градусов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

На следующей неделе, которая начнется с 24 марта, в Москве потеплеет до плюс 11 градусов. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет «Москва 24».

По словам синоптика, облачная с прояснениями погода будет преобладать. Днем воздух прогреется в среднем до плюс 6-11 градусов, а ночью столбики термометров не опустятся ниже плюс 1 градуса. «Существенных осадков не ожидается», — уточнила метеоролог.

Позднякова добавила, что в середине грядущей недели могут начаться дожди. Однако за сутки выпадет не более двух миллиметров осадков — это очень мало, заключила специалистка.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил некоторые российские регионы о засухе. По словам синоптика, рекам неоткуда взять подпитки. Снег уже сошел, осадки если и будут, то не раньше конца марта.

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