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14:43, 20 марта 2025Экономика

Москвичей предупредили о рекордно высоком за 80 лет давлении

Синоптик Вильфанд: Давление в Москве в воскресенье будет рекордным
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В воскресенье, 23 марта, атмосферное давление в Москве достигнет рекордных за последние 80 лет значений. Об этом жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По информации синоптика, соответствующий показатель превысит норму на 17-19 миллиметров ртутного столба. «Рекордное значение для 23 марта в Москве составляло 764,1 миллиметра ртутного столба, в этом году оно может быть близко к рекорду. Пока расчеты показывают, что показатель составит 764 миллиметра ртутного столба, с точностью до 0,1 миллиметра определить сложно», — поделился информацией специалист.

Ранее в этот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что на предстоящих выходных, 22 и 23 марта, в Москве установится солнечная погода.

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