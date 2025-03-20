Москвичам пообещали много солнца

Синоптик Шувалов: На выходных Москву ждет солнечная погода

На выходных, 22 и 23 марта, в Москве установится солнечная погода. Об этом жителям и гостям столицы рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает RT.

«В выходные погода будет без осадков, ясное небо, много солнца», — отметил синоптик. По его словам, ночью температура опустится до минус 1 — минус 3 градусов в Москве и до минус 5 — минус 6 градусов по области. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 5-8. Сильного ветра не будет.

Солнечная погода продержится до второй половины следующей недели, затем произойдет трансформация воздуха. Днем температура может составить до плюс 10-11 градусов.

Ранее Шувалов спрогнозировал, что апрель 2025 года в Москве окажется теплее климатической нормы.