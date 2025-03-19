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21:12, 19 марта 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в апреле

Синоптик Шувалов: Температура в Москве в апреле превысит норму на 2-3 градуса
Виктория Клабукова

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Апрель в Москве окажется теплее климатической нормы. Какая погода ждет столичных жителей в следующем месяце, «Московскому комсомольцу» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Васильевич Шувалов.

Апрель, по мнению синоптика, продолжит тенденцию предыдущего месяца: на сегодняшний день, несмотря на волну холодов, температура в Москве превышает норму на целых 6 градусов. По словам Шувалова, этот показатель значителен. Подобное отклонение отмечалось в последний раз только в 2020 году. Долгосрочные прогнозы точностью не отличаются, однако с вероятностью 60-70 процентов метеоролог ожидает, что в апреле столбики термометров поднимутся выше нормы на 2-3 градуса.

Ранее стало известно, когда в столицу вернется весеннее тепло. Вверх температура пойдет с четверга, 20 марта. Снег сойдет в пятницу, а к выходным воздух прогреется до 8-10 градусов тепла.

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