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18:04, 20 марта 2025Мир

МВД Польши призвало граждан сделать стратегические запасы на три дня

МВД Польши посоветовало гражданам сделать стратегические запасы на три дня
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Volha Shukaila / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

МВД Польши посоветовало гражданам сделать стратегические запасы на три дня, чтобы продержаться без помощи государства. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел страны Веслав Лесникевич в интервью РАР.

«Будем готовы в рамках своих возможностей по крайней мере три дня продержаться без помощи государства», — сказал он. По его словам, в кризисной ситуации государство не сможет заменить действий самого гражданина.

Лесникевич порекомендовал приготовить транзисторные радиоприемники, которые иногда остаются единственным средством для получения сообщений.

Ранее в Польше забеспокоились о сохранении присутствия американских войск в стране из-за политики администрации президента США Дональда Трампа. По мнению польских дипломатов, американский лидер гораздо менее восприимчив к российской угрозе, которую в Польше считают значимой.

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