МВД Польши призвало граждан сделать стратегические запасы на три дня

МВД Польши посоветовало гражданам сделать стратегические запасы на три дня, чтобы продержаться без помощи государства. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел страны Веслав Лесникевич в интервью РАР.
«Будем готовы в рамках своих возможностей по крайней мере три дня продержаться без помощи государства», — сказал он. По его словам, в кризисной ситуации государство не сможет заменить действий самого гражданина.
Лесникевич порекомендовал приготовить транзисторные радиоприемники, которые иногда остаются единственным средством для получения сообщений.
Ранее в Польше забеспокоились о сохранении присутствия американских войск в стране из-за политики администрации президента США Дональда Трампа. По мнению польских дипломатов, американский лидер гораздо менее восприимчив к российской угрозе, которую в Польше считают значимой.