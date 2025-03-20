В Польше забеспокоились о выводе американских войск из страны

Euractiv: В Польше забеспокоились о сохранении присутствия армии США в стране

В Польше забеспокоились о сохранении присутствия американских войск в стране из-за политики администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на польских дипломатов и экспертов.

«Больше всего меня беспокоит, если сокращение или полный вывод американских войск из Польши станет частью потенциальной сделки между администрацией Трампа и Россией», — отметил изданию директор вашингтонского офиса Польского института международных отношений Павел Маркевич.

По мнению польских дипломатов, новый президент США гораздо менее восприимчив к российской угрозе, которую в Польше считают значимой. При этом возможный вывод американских войск из Польши даже сравнили с исходом США из Афганистана при президенте Джо Байдене. «Это было бы сигналом [президенту России Владимиру] Путину, что влияние [США] на Центральную и Восточную Европу под вопросом», — уточнил Маркевич.

Ранее стало известно, что в Пентагоне рассматривают планы по сокращению американских войск. Согласно данным CNN, обсуждаются различные варианты объединения боевых подразделений армии США.