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08:23, 20 марта 2025Мир

В Пентагоне предложили сократить армию США

CNN: В Пентагоне рассматривают существенное сокращение армии США
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: White House / via Globallookpress.com

Министерство обороны США рассматривает возможности для существенного сокращения американской армии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на документы, подготовленные в Пентагоне.

«Рассматриваемые планы включают объединение боевых подразделений, возможное упразднение управления, отвечающего за разработку, подготовку и обучение объединенных сил, а также нерасширение присутствия американских войск в Японии», — отмечено в публикации.

Предложенные меры соотносятся с общей политикой администрации Дональда Трампа по сокращению федерального правительства. Их вдохновителем можно считать Илона Маска и его Министерство эффективности правительства (DOGE), на что указывал и министр обороны США Питер Хегсет.

При этом на данный момент годовой бюджет Министерства обороны США составляет более 800 миллиардов долларов.

Ранее в Пентагоне обратили внимание на внешний вид военнослужащих США. По словам Питера Хегсета, министерство проведет масштабную проверку стандартов физической подготовки американских солдат.

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