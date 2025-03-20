На Украине рассказали об ударе по зданию СБУ в Краматорске

«Страна.ua»: В Краматорске был нанесен удар по зданию СБУ

В Краматорске был нанесен удар по зданию, где ранее располагалось подразделение Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«В Краматорске был прилет по территории, где раньше находилось СБУ», — говорится в публикации.

Сообщается, что взрывы также прогремели в других районах города.

Ранее Украина взяла на себя ответственность за удар по Энгельсу. Атака привела к пожару на территории аэродрома, из-за чего пришлось проводить эвакуацию жителей из близлежащего к нему населенного пункта.