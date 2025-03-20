Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:14, 20 марта 2025Экономика

Названы города — спутники Москвы с наибольшим ростом цен на жилье

Одинцово стало лидером по росту цен на квартиры в ближнем Подмосковье
Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Одинцово стало первым в рейтинге городов — спутников Москвы по темпам годового роста цены квадратного метра жилья в новостройках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчет специалистов аналитической платформы bnMAP.pro.

В феврале 2025 года средняя цена квадрата в Одинцово составила 241 тысячу рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18 процентов. По словам экспертов, рост цен связан с выводом из экспозиции жилого комплекса (ЖК) экономкласса с наиболее низкой ценой за квадратный метр.

Второе место с приростом на 14 процентов, до 226,4 тысячи рублей за квадрат, занял город Видное. На третьем месте оказались Химки (плюс 10 процентов, до 224,9 тысячи рублей за квадратный метр). Четвертое место занял Красногорск (плюс 9 процентов, до 262,8 тысячи рублей). Пятое место досталось Котельникам. За год квадратный метр в новостройках подорожал на 8 процентов (до 224,9 тысячи рублей).

Снижение средней цены зафиксировано только в Люберцах. Оно составило один процент, квадратный метр жилья подешевел до 224,5 тысячи рублей.

Ранее было подсчитано, что для одобрения рыночной ипотеки на покупку двухкомнатной квартиры жителю столицы необходимо зарабатывать 528 тысяч рублей в месяц.

    Обсудить
    Последние новости

    «Россия будет расширяться, насколько позволит Бог». Бывший помощник Путина — о Русском мире, разделе Украины, овцах и козлах

    В Госдуме поддержали идею запретить продажу чипсов детям

    Отстраненный от работы из-за вопроса главе МИД Израиля журналист обратился в суд

    В Госдуме назвали дурновкусием любовь к турецким сериалам

    В Европе задумали закупать к зиме поменьше газа ради борьбы со спекуляциями

    Турецкий Центробанк начал продавать валюту на фоне протестов

    В МИД указали на нарушение Украиной обязательств по прекращению огня

    Стало известно о задержании в Грозном пикетчицы с вопросом о похищенной чеченке

    Части россиян предсказали засуху

    Российский участник СВО 16 месяцев не мог получить выплату по ранению

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше