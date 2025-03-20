Подсчитана минимальная зарплата для ипотеки на двухкомнатную квартиру в Москве

Для ипотеки в Москве необходимо зарабатывать 528 тыс руб. в месяц

Для одобрения рыночной ипотеки на покупку двухкомнатной квартиры жителю столицы необходимо зарабатывать 528 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РБК.

В столице средняя двухкомнатная квартира в строящемся доме стоит 19,39 миллиона рублей, а регулярный платеж по такому кредиту составит 316,7 тысячи рублей в месяц. В Санкт-Петербурге зарплата должна составить не менее 413,9 тысячи рублей в месяц (для квартиры за 15,2 миллиона рублей). На ежемесячное погашение кредита будет уходить 248,3 тысячи рублей. В Казани для двухкомнатной квартиры за 11,77 миллиона рублей потребуется зарплата в 320,5 тысяч рублей в месяц. Ежемесячный платеж там составит 192,3 тысячи рублей.

Самые низкие зарплаты, которых хватит на погашение ипотеки, оказались в Волгограде, Воронеже и Челябинске. В Волгограде банк одобрит ипотеку заемщику с зарплатой 170 тысяч рублей в месяц. Там средняя «двушка» в новостройке стоит 6,24 миллиона рублей. На погашение такой ипотеки ежемесячно предстоит вносить 102 тысячи рублей. В Воронеже на квартиру за 6,43 миллиона рублей уйдет 105 тысяч рублей в месяц. Зарплата, чтобы «потянуть» такую ипотеку, должна составить 175 тысяч рублей.

В Челябинске на одобрение займа хватит зарплаты в 181,3 тысячи рублей в месяц. Стоимость двухкомнатной квартиры там составляет 6,66 миллиона рублей, ежемесячный платеж — 108,8 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что продажи новостроек в феврале выросли в годовом выражении в десяти из 16 городов-миллионников России. В Челябинске рост составил 107 процентов, там было заключено 325 сделок за месяц. Москва оказалась на втором месте с ростом в 63 процента (было заключено 7,5 тысячи сделок). Наибольшее число сделок по приобретению квартир в новых домах пришлось на столицу.