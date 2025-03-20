Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:22, 20 марта 2025Экономика

Россияне бросились покупать жилье в мегаполисах

Челябинск стал лидером по росту спроса на квартиры от застройщиков
Мария Черкасова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Продажи новостроек в феврале выросли в годовом выражении в десяти из 16 городов-миллионников России. Сильнее всего рост оказался в Челябинске, сообщает РБК со ссылкой на подсчеты сервиса «Пульс продаж новостроек».

В среднем в 16 городах-миллионниках спрос на строящееся жилье увеличился на 14,4 процента. В Челябинске рост составил 107 процентов, там было заключено 325 сделок за месяц. Москва оказалась на втором месте с ростом в 63 процента (было заключено 7,5 тысячи сделок). Наибольшее число сделок по приобретению квартир в новых домах пришлось на столицу.

В тройку лидеров по динамике продаж строящегося жилья также вошла Казань с ростом показателя на 54,6 процента. В пятерку по росту попали Ростов-на-Дону (52,6 процента) и Нижний Новгород (плюс 48,6 процента).

Высокий спрос на первичном рынке поддерживается благодаря скидкам и ипотеке от застройщиков, считает коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров. Девелоперы разрабатывают специальные программы взамен сократившихся ипотечных. Также застройщики активнее применяют инструменты анонсирования стартов продаж и скидок.

Ранее Росреестр подсчитал, что продажи первичного жилья в Москве в январе-феврале 2025 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37 процентов. Было заключено 13,8 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ).

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о готовности встречаться с представителями России

    Державшей дочь прикованной к батарее россиянке предъявили обвинение

    Курс доллара резко вырос

    В России разработали амфибию-хлебовоз

    Жена Павла Воли дала совет Прохору Шаляпину

    В Литве раскрыли планы по подготовке к конфликту с Россией

    Жители Суджи услышали фейковую новость о перемирии, выбежали на улицу и попали под обстрел

    Главный поставщик газа в Европу заметно снизил его добычу

    Россиян предупредили об опасности в Стамбуле

    Еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлили арест до мая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше