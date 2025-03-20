Россияне бросились покупать жилье в мегаполисах

Челябинск стал лидером по росту спроса на квартиры от застройщиков

Продажи новостроек в феврале выросли в годовом выражении в десяти из 16 городов-миллионников России. Сильнее всего рост оказался в Челябинске, сообщает РБК со ссылкой на подсчеты сервиса «Пульс продаж новостроек».

В среднем в 16 городах-миллионниках спрос на строящееся жилье увеличился на 14,4 процента. В Челябинске рост составил 107 процентов, там было заключено 325 сделок за месяц. Москва оказалась на втором месте с ростом в 63 процента (было заключено 7,5 тысячи сделок). Наибольшее число сделок по приобретению квартир в новых домах пришлось на столицу.

В тройку лидеров по динамике продаж строящегося жилья также вошла Казань с ростом показателя на 54,6 процента. В пятерку по росту попали Ростов-на-Дону (52,6 процента) и Нижний Новгород (плюс 48,6 процента).

Высокий спрос на первичном рынке поддерживается благодаря скидкам и ипотеке от застройщиков, считает коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров. Девелоперы разрабатывают специальные программы взамен сократившихся ипотечных. Также застройщики активнее применяют инструменты анонсирования стартов продаж и скидок.

Ранее Росреестр подсчитал, что продажи первичного жилья в Москве в январе-феврале 2025 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37 процентов. Было заключено 13,8 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ).