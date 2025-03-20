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10:50, 20 марта 2025Экономика

В Москве взлетели продажи жилья

В столице продажи первичного жилья за два месяца выросли на 37 %
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Продажи первичного жилья в Москве в январе-феврале 2025 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37 процентов, до 13,8 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления Росреестра.

С учетом нежилой недвижимости за два месяца было зарегистрировано почти 20,7 тысячи ДДУ — на 17 процентов больше, чем за первые два месяца 2024 года.

В феврале продажи жилья в новостройках увеличились по отношению в февралю 2024 года на 63 процента. Было составлено 7,8 тысячи ДДУ. Показатель вырос на 29 процентов по сравнению с январем этого года. С учетом нежилых объектов в феврале было зарегистрировано 11,5 тысячи ДДУ — на 31 процент больше.

Ранее эксперты обратили внимание, что на рост стоимости квартир в новостройках повлияло снижение доступности кредитов для девелоперов. Спрос на покупку недвижимости в ипотеку резко упал после отмены массовой льготной программы. Популярность приобрела покупка квартир в рассрочку, когда деньги покупателя не отправляют на специальные безопасные счета, добавили специалисты.

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