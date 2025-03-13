Раскрыты причины подорожания квартир в России

РГ: Квартиры в России подорожали из-за роста ставок по кредитам для застройщиков

На рост стоимости квартир в новостройках повлияло снижение доступности кредитов для девелоперов. Причины подорожания первичного жилья в России раскрыли опрошенные «Российской газетой» эксперты.

Спрос на покупку недвижимости в ипотеку резко упал после отмены массовой льготной программы, а семейная и IT-ипотека не могут в таких же объемах покрывать счета эскроу. Кроме того, популярность приобрела покупка квартир в рассрочку — при таких сделках деньги покупателя не отправляют на специальные безопасные счета. К тому же повысились ставки по кредитам для застройщиков.

Все эти факторы в итоге оказались заложены в себестоимость жилья, а цены на квартиры в новых домах продолжают расти. При этом лучше всего динамика станет заметна спустя время, отмечают эксперты. «В конечном итоге это приведет к подорожанию квартир для покупателей, особенно на фоне снижения доступности льготных ипотечных программ и ужесточения условий кредитования», — предупредил коммерческий директор «Главстрой-Недвижимость» Алексей Гусев.

Ранее стало известно, что для покупки однокомнатной квартиры в ипотеку жителям городов-миллионников в России нужно зарабатывать от 109,8 тысячи до 341,4 тысячи рублей в месяц — это не менее двух семейных зарплат в этих регионах.