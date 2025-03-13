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15:59, 13 марта 2025Экономика

Раскрыты причины подорожания квартир в России

РГ: Квартиры в России подорожали из-за роста ставок по кредитам для застройщиков
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На рост стоимости квартир в новостройках повлияло снижение доступности кредитов для девелоперов. Причины подорожания первичного жилья в России раскрыли опрошенные «Российской газетой» эксперты.

Спрос на покупку недвижимости в ипотеку резко упал после отмены массовой льготной программы, а семейная и IT-ипотека не могут в таких же объемах покрывать счета эскроу. Кроме того, популярность приобрела покупка квартир в рассрочку — при таких сделках деньги покупателя не отправляют на специальные безопасные счета. К тому же повысились ставки по кредитам для застройщиков.

Все эти факторы в итоге оказались заложены в себестоимость жилья, а цены на квартиры в новых домах продолжают расти. При этом лучше всего динамика станет заметна спустя время, отмечают эксперты. «В конечном итоге это приведет к подорожанию квартир для покупателей, особенно на фоне снижения доступности льготных ипотечных программ и ужесточения условий кредитования», — предупредил коммерческий директор «Главстрой-Недвижимость» Алексей Гусев.

Ранее стало известно, что для покупки однокомнатной квартиры в ипотеку жителям городов-миллионников в России нужно зарабатывать от 109,8 тысячи до 341,4 тысячи рублей в месяц — это не менее двух семейных зарплат в этих регионах.

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