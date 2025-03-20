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12:15, 20 марта 2025Россия

Назвавшийся участником СВО россиянин пожаловался Путину на «Русскую общину»

Житель Дагестана назвался участником СВО и пожаловался на «Русскую общину»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Житель Дагестана пожаловался президенту России Владимиру Путину на «Русскую общину». Его видеообращение опубликовал Telegram-канал «ЧП Чечня».

На кадрах мужчина называет себя участником специальной военной операции (СВО), уволенным из рядов Вооруженных сил по состоянию здоровья. Он заявил, что подвергся нападению со стороны «Русской общины».

Мужчина опровергает некое видео со своим участием — вероятно, оно было опубликовано на онлайн-ресурсах «Русской общины». Россиянин утверждает, что на видео попали только выгодные активистам кадры, а сам он угодил в больницу. «Примите, пожалуйста, меры», — заключил он.

«Русская община» не первый раз привлекает к себе внимание. Ранее с критикой движения выступил глава полиции Магнитогорска Константин Козицын. По его словам, некоторые сторонники объединения ведут себя ненадлежащим образом. В связи с этим Козицын пообещал перевоспитать активистов.

ЖЗЛ
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