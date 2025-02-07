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11:56, 7 февраля 2025Россия

Глава полиции российского города пообещал перевоспитать членов Русской общины

Глава УМВД Магнитогорска Козицын пообещал перевоспитать членов «Русской общины»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Ряд членов филиала организации «Русская община» в Магнитогорске следует перевоспитать, их переобучением займется городская полиция. Об этом заявил глава УМВД Магнитогорска Константин Козицын, его слова приводит портал 74.RU.

С таким заявлением Козицын выступил после того, как действия общинников в связке с полицией во время антимигрантского рейда вызвали в России общественный резонанс.

По словам главы полиции города, ему известно, что некоторые члены движения допускают поведение, которое он назвал «не вполне корректным» и пообещал перевоспитать их, однако отметил, что сотрудничество с «Общиной» в городе проходит в формате привлечения сторонников движения в качестве дружинников и на условиях УМВД.

Члены «Русской общины» регулярно оказываются в центре межнациональных конфликтов, которые часто сопряжены с применением насилия, а иногда — оружия. При этом, на странице Русской общины во «ВКонтакте» указано: «мы знаем точно, что отстоять свои интересы и права можно только всем миром».

ЖЗЛ
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