«Добрые русские люди объяснили, что так делать нельзя». Чеченцы отняли паспорт у бойца СВО и поплатились

В Ленинградской области чеченцы отняли паспорт у выпившего бойца СВО

В Ленинградской области охранники — выходцы из Чеченской Республики — отняли паспорт у выпившего бойца специальной военной операции (СВО) и поплатились. Подробностями и видеозаписью произошедшего поделился Telegram-канал «Русская Община ZOV».

По словам авторов канала, за возврат документа они якобы требовали у бойца деньги.

На записи, обнародованной в сети, видны двое мужчин, у одного из которых разбит нос. Он вытирает кровь куском белой ткани. В это время голос за кадром интересуется про состояние здоровья, а другой — говорит, что не стоит плохо обращаться с людьми, даже если они употребили алкоголь. «Добрые русские люди объяснили им, что так делать нельзя», — гласит подпись к ролику.

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Боец ММА предложил создать в Москве «кавказскую общину» и оказался в полиции

В октябре боец ММА родом из Дагестана, блогер Гаджи Ханмагомедов предложил создать в Москве «кавказскую общину». Меньше чем через сутки его забрали в отдел полиции.

Все началось с публикации видео, на котором россиянин с бородой и характерным акцентом рассказал о своей инициативе. «Будут дагестанцы, чеченцы, ингуши — все кавказцы (...) И будем вот так вот помогать людям, (...) закрывать вопросы», — поделился своей идеей Ханмагомедов и напомнил о существовании «Русской общины».

В одной из следующих публикаций мужчина заявил, что у правоохранителей «появились вопросы» к нему.

Ветеран ЧВК «Вагнер» с инвалидностью пожаловался на кавказцев и попросил о помощи

Ветеран ЧВК «Вагнер» из Ставрополя пожаловался на кавказцев, стоящих возле его дома.

Мужчина сообщил, что получил тяжелые ранения в зоне боевых действий, из-за чего стал инвалидом. Когда возле своего дома он увидел около 15 кавказцев с битами и цепями, то попросил о помощи сторонников движения «Русская община». Утверждается, что все разногласия удалось урегулировать, не прибегая к насилию.