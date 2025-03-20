Называющую себя мужчиной звезду «Битвы экстрасенсов» заподозрили в призывах к терроризму

Участницу «Битвы экстрасенсов» Ванг заподозрили в призывах к взрывам мечетей

Известную участницу проекта «Битва экстрасенсов» Джулию Ванг (настоящее имя — Юлия Гаврикова) заподозрили в призывах к терроризму. Об этом сообщает Пятый канал в Telegram со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что Ванг, в 2019 году назвавшая себя мужчиной (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), может быть причастна к ведению каналов в Telegram, занимающихся террористической деятельностью. В частности, в этих сообществах публично призывают к взрыву мечетей, оскорбляют российских военных, обсуждают педофилию, а также призывают к лишению жизни мигрантов в России.

Кроме того, по данным источника Пятого канала, одно из сообществ, которое, предположительно, ведет звезда «Битвы экстрасенсов», контактирует с террористами, имеющими связь с украинской разведкой.

Телеканал также отмечает, что в отношении Гавриковой проводится проверка.

Ранее бывшего участника «Дома-2» Рустама Солнцева потребовали признать иностранным агентом и возбудить в его отношении уголовное дело. Отмечалось, что экс-участник телестройки собирает деньги у подписчиков, чтобы отправить их на Украину.