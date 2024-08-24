Бывшего участника «Дома-2» потребовали признать иноагентом

Бывшего участника «Дома-2» Рустама Солнцева обвинили в призывах к терроризму

Бывшего участника «Дома-2» Рустама Солнцева потребовали признать иноагентом и обвинили в призывах к терроризму. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Возбудить уголовное дело в отношении Солнцева попросили активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК). Для этого они обратились к генеральному прокурору России Игорю Краснову. Согласно активистам, после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область Солнцев регулярно выкладывает в социальных сетях посты, в которых просит подписчиков прислать ему какое-то количество денег.

ФПБК уверен, что собранные средства мужчина отправит Украине. Отмечается, что реквизиты банковской карты, на которые Солнцев призывает донатить фанатов, зарегистрированы в российском банке на некую Анну. Активисты ФПБК также обратили внимание на то, что блогер поддерживает позицию юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и певицы Аллы Пугачевой. Кроме того, в одном из интервью Солнцев согласился с высказыванием, что россияне «тупые и агрессивные».

Глава ФПБК Виталий Бородин призвал привлечь Солнцева по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и заблокировать все его банковские счета на территории России.

Ранее сообщалось, что участники общественного движения «Зов народа» потребовали возбудить уголовное дело против узбекской певицы Наргиз Закировой, которая сделала татуировку с портретом украинского националиста Степана Бандеры.

