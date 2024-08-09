Против сделавшей татуировку с Бандерой Наргиз потребовали возбудить уголовное дело

Shot: против сделавшей тату с Бандерой Наргиз требуют возбудить уголовное дело

Участники общественного движения «Зов народа» потребовали возбудить уголовное дело против узбекской певицы Наргиз Закировой, которая сделала татуировку с портретом украинского националиста Степана Бандеры. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Обращения было направлено активистами генеральному прокурору России Игорю Краснову. Они призвали проверить артистку по статьям «Реабилитация нацизма» и «Неоднократная пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».

Отмечается, что у исполнительницы осталась недвижимость в Москве.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин оценил умственные способности Наргиз.

До этого звезда шоу «Голос» продемонстрировала ногу, на которой появился портрет Бандеры на фоне красно-черного флага.

Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

