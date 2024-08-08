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11:10, 8 августа 2024Культура

Пригожин оценил умственные способности сделавшей татуировку с Бандерой Наргиз

Продюсер Пригожин резко высказался о сделавшей татуировку с Бандерой Наргиз
Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин. Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российский продюсер Иосиф Пригожин резко высказался о татуировке узбекской певицы Наргиз Закировой, на которой изображен украинский националист Степан Бандера. Его цитирует «Абзац».

Медиаменеджер также оценил умственные способности артистки. «Рожденный ползать летать не может. Если мозг скудный, он таким и останется. Я не знаю, зачем такое количество татуировок на теле женщине», — сказал он, предположив, что певица не в себе.

Ранее звезда шоу «Голос» продемонстрировала ногу, на которой появился портрет Бандеры на фоне красно-черного флага.

До этого Наргиз поговорила с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). В беседе с ними исполнительница заявила, что поддерживает Украину и восхищается Владимиром Зеленским. Она также призналась в спонсировании Вооруженных сил Украины.

Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

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      Варвара Кошечкина
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