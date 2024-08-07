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10:46, 7 августа 2024Культура

Звезда шоу «Голос» сделала татуировку с Бандерой

Узбекская певица Наргиз сделала татуировку с портретом Степана Бандеры

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Узбекская певица Наргиз Закирова показала свою новую татуировку, на которой изображен украинский националист Степан Бандера. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах певица находиться в самолете во время перелета из Франции в США. Звезда шоу «Голос» продемонстрировала ногу, на которой появился портрет Бандеры на фоне красно-черного флага.

Ранее Наргиз заявила, что «выдворила родину из себя». До этого певица поговорила с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). В беседе с ними исполнительница заявила, что поддерживает Украину и восхищается Владимиром Зеленским. Она также призналась в спонсировании Вооруженных сил Украины.

Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

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      Варвара Кошечкина
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