Звезда шоу «Голос» сделала татуировку с Бандерой

Узбекская певица Наргиз сделала татуировку с портретом Степана Бандеры

Узбекская певица Наргиз Закирова показала свою новую татуировку, на которой изображен украинский националист Степан Бандера. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах певица находиться в самолете во время перелета из Франции в США. Звезда шоу «Голос» продемонстрировала ногу, на которой появился портрет Бандеры на фоне красно-черного флага.

Ранее Наргиз заявила, что «выдворила родину из себя». До этого певица поговорила с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). В беседе с ними исполнительница заявила, что поддерживает Украину и восхищается Владимиром Зеленским. Она также призналась в спонсировании Вооруженных сил Украины.

Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена).