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15:03, 28 февраля 2024Культура

Узбекская певица Наргиз отреклась от своей родины

Певица Наргиз отреклась от Узбекистана и назвала родину неблагонадежной страной

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Узбекская певица Наргиз Закирова решила отречься от своей родины. Об этом она сообщила в комментариях под своим постом в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), на котором исполнительница позирует вместе с музыкантом Андреем Макаревичем (включен Минюстом в реестр иноагентов).

Один из пользователей сети задал исполнительнице вопрос, выдворил ли ее Узбекистан за пределы своих границ. В ответ на это артистка заявила, что сама выдворила родину из себя, а также назвала государство «неблагонадежным».

Вступая в полемику с другим комментатором, Наргиз заявила, что считает себя популярной, успешной и свободной, а также подчеркнула, что теперь у нее есть родина и флаг, добавив в свое сообщение флаги США и Израиля. Еще одному из пользователей певица пообещала, что в скором времени выпустит «долгожданные песни». По словам Наргиз, ее «хиты уже на подходе».

Ранее Наргиз поговорила с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). В беседе с ними певица заявила, что поддерживает Украину и восхищается Владимиром Зеленским. Она также призналась в спонсировании Вооруженных сил Украины.

В мае 2022 года стало известно, что Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет из-за ее позиции по поводу спецоперации на Украине.

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      Анастасия Астахова
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