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16:44, 20 марта 2025Бывший СССР

Неисполнившие обязательства украинские заводы по производству мин получили новый заказ

Неисполнившие обязательства украинские производители мин получили новый заказ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские производители мин для миноментов, которые ранее не исполнили обязательств по поставке боеприпасов на фронт, получили новый заказ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой общественный антикоррупционный совет Украины.

Отмечается, что государственные заводы не смогли выполнить и 50 процентов предыдущих заказов. «Несмотря на жалобы на ранее поставленные мины, и несмотря на публичный скандал и – как следствие – публичные обещания чиновников разного уровня, никто не понес ответственности ни в одной форме», — указали в совете.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европе необходимо ускорить производство боеприпасов и укрепить противовоздушную оборону. По его мнению, производство боеприпасов не должно занимать от трех до пяти лет, поскольку речь идет о европейской обороне и безопасности. Он также попросил не забывать об укреплении противовоздушной обороны на континенте.

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