Обманувшая более 500 россиян банда мошенников получила сроки в колонии

В Уфе обманувшие более 500 россиян мошенники получили до 9 лет колонии

В Уфе Кировский районный суд назначил банде мошенников, обманувших более 500 россиян по всей стране, до девяти лет лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Республике Башкортостан.

Речь идет о 22 участниках банды. Они признаны виновными по части 2 статьи 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе») и части 4 статьи 159 УК РФ («Хищение денежных средств граждан путем обмана»). Во время заседания подсудимые свою вину признали частично. В зависимости от роли и степени участия им назначены наказания от 4,5 до девяти лет лишения свободы. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима. В отношении организатора материалы уголовного дела выделены в отдельное производство. На имущество фигурантов, стоимостью более восьми миллионов рублей, наложен арест. Кроме того, у них изъято более 56 миллионов рублей.

По данным региональной прокуратуры, в 2016 году мужчина из Уфы создал фирму для организации торгов на электронном рынке. У фирмы не было лицензии на осуществление операций на электронном рынке, но несмотря на это, для работы на фирме он привлек и других участников. Они открыли представительства в Казани, Уфе, Челябинске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Перми.

Как установил суд, злоумышленники использовали торговые платформы grandcapital, globalpalace. За период 2016 - 2019 годы они похитили более 266 миллионов рублей. От их действий пострадали 511 человек.

Ранее сообщалось, что в Белгороде суд рассмотрит дело в отношении россиян Константина Яковенко, Дениса Пахомова, Никиты Выродова, Елены Редченко и Дмитрия Дудинских, работавший на украинский кол-центр.