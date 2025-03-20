Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:57, 20 марта 2025Силовые структуры

Обманувшая более 500 россиян банда мошенников получила сроки в колонии

В Уфе обманувшие более 500 россиян мошенники получили до 9 лет колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Уфе Кировский районный суд назначил банде мошенников, обманувших более 500 россиян по всей стране, до девяти лет лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Республике Башкортостан.

Речь идет о 22 участниках банды. Они признаны виновными по части 2 статьи 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе») и части 4 статьи 159 УК РФ («Хищение денежных средств граждан путем обмана»). Во время заседания подсудимые свою вину признали частично. В зависимости от роли и степени участия им назначены наказания от 4,5 до девяти лет лишения свободы. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима. В отношении организатора материалы уголовного дела выделены в отдельное производство. На имущество фигурантов, стоимостью более восьми миллионов рублей, наложен арест. Кроме того, у них изъято более 56 миллионов рублей.

По данным региональной прокуратуры, в 2016 году мужчина из Уфы создал фирму для организации торгов на электронном рынке. У фирмы не было лицензии на осуществление операций на электронном рынке, но несмотря на это, для работы на фирме он привлек и других участников. Они открыли представительства в Казани, Уфе, Челябинске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Перми.

Как установил суд, злоумышленники использовали торговые платформы grandcapital, globalpalace. За период 2016 - 2019 годы они похитили более 266 миллионов рублей. От их действий пострадали 511 человек.

Ранее сообщалось, что в Белгороде суд рассмотрит дело в отношении россиян Константина Яковенко, Дениса Пахомова, Никиты Выродова, Елены Редченко и Дмитрия Дудинских, работавший на украинский кол-центр.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал возможное признание Трампом Крыма частью России

    Россиянам упростят подтверждение личности

    В США допустили удар украинского «Длинного Нептуна» по Москве

    Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры

    Захарова прокомментировала телефонный разговор Путина и Трампа

    ФСБ задержала чиновницу из российского региона за получение 59 взяток

    Российского хоккеиста-чемпиона задержали за мастурбацию в центре Москвы

    Россиян предупредили о подорожании ремонта квартир

    Зеленский ответил на вопрос о готовности Украины к статусу нейтральной страны

    Зеленский раскритиковал Орбана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше