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14:12, 20 марта 2025Экономика

Один украинский товар сочли вредным для европейской экономики

Reuters: Еврокомиссия захотела сократить импорт украинского сахара
Кирилл Луцюк

Фото: Ruslan Yarocky / URA.RU / Globallookpress.com

Еврокомиссия (ЕК) запланировала резко сократить импорт украинского сахара. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на собственные источники.

К такому решению ЕК подталкивают жалобы местных производителей, которые обвиняют украинский импорт в обрушении цен на сахар. В связи с этим издание напомнило, что изначально Европейский союз (ЕС) предоставил Украине свободный доступ к своим сельскохозяйственным рынкам, но протесты местных фермеров, которые не смогли сбывать свою продукцию, вынудили Брюссель пересмотреть политику.

По имеющимся сведениям, планы сокращения сахарного импорта с Украины озвучил комиссар ЕС по сельскому хозяйству Кристоф Хансен. Впрочем, он пока не уточнил, как сильно могут снизиться поставки.

О жалобах европейцев на украинский сахар сообщалось еще в мае прошлого года. Тогда депутат французского парламента Жордан Гиттон призвал местное министерство сельского хозяйства защитить фермеров от негативных последствий поставок сахара с Украины.

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