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19:36, 20 марта 2025Из жизни

Осьминог оседлал акулу и попал на видео

В заливе Новой Зеландии заметили осьминога, оседлавшего акулу
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В заливе Хаураки, Новая Зеландия, осьминог забрался акуле на голову и прокатился на ней. Об этом пишет For The Win.

Необычное явление заметили сотрудники Оклендского университета. Осьминог оседлал акулу-мако и попал на видео. Ученые в шутку назвали увиденное «акулобус» (игра слов, соединение «акула» и «автобус» — прим. «Ленты.ру»).

Специалисты университета Окленда объяснили, что осьминоги — глубоководные существа, а акулы обычно обитают ближе к поверхности. «Их встреча напоминает нам, что океан полон чудес», — отметили они.

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Как осьминог оказался на голове хищницы — неясно. Сотрудники университета предполагают, что существо таким образом решило спастись от зубов акулы.

Ученые также отметили, что поездка на акуле должна была стать экстремальной для осьминога. Акула-мако считается самой быстрой среди акул. Она может развивать скорость до 65 километров в час.

Ранее сообщалось, что в Бразилии рыбаки сняли на видео, как анаконда прокатилась на каймане — южноамериканской рептилии, родственной аллигаторам. Некоторые предположили, что кайман расправился со змеей, так как она лежала у него на спине неподвижно.

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