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20:03, 20 марта 2025Путешествия

Пассажир самолета домогался попутчицы на глазах у ее малолетней дочери

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Mike Segar / Reuters

Пассажир самолета American Airlines домогался попутчицы на глазах у ее малолетней дочери и нарвался на ФБР. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из штата Монтана в Форт-Уэрт 26 января. Вскоре после взлета незнакомец по имени Бхавешкумар Дахьябхай Шукла завязал разговор с женщиной, а затем стал трогать ее бедро, ягодицы и поясницу. Ее дочь в это время сидела на соседнем кресле у окна. Когда пассажирка потребовала остановиться, попутчик прислушался.

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Тогда американка встала и отвела ребенка в туалет, чтобы разрядить обстановку. Однако Шукла продолжил домогательства, как только женщина вернулась на место. Она повернулась к дочери, чтобы оградить ее от происходящего, а мужчина в это время накинул на ее колени куртку и стал трогать ее гениталии.

После приземления пострадавшая написала своему мужу сообщение о случившемся, а он незамедлительно обратился к правоохранителям. Спустя неделю Шуклу арестовали и передали ФБР. Теперь ему грозит два года лишения свободы.

Ранее пожилой пассажир авиакомпании Singapore Airlines домогался сразу четырех женщин по время полета. В судебных документах говорится, что сначала 73-летний гражданин Индии Баласубраманиан Рамеш приставал к одной женщине, примерно через пять минут — ко второй, а потом в течение полета потревожил еще двух.

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