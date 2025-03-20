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20:22, 20 марта 2025Путешествия

Пассажирский самолет получил удар молнии и вернулся сразу после взлета

Самолет JAC получил удар молнии в Японии и вернулся сразу после взлета
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Пассажирский самолет авиакомпании Japan Air Commuter (JAC) получил удар молнии сразу после взлета. Об этом сообщил портал The Aviation Herald.

18 марта ATR-42-600, на борту которого было 14 человек, выполнял рейс из Амакусы в Кумамото, Япония. Когда лайнер набирал высоту, пилотам пришлось прервать полет, потому что в борт ударила молния.

Самолет вернулся в аэропорт вылета примерно через 25 минут, посадка прошла благополучно. В ходе послеполетного осмотра в области носового колеса и на хвосте судна нашли следы ожогов. В результате все рейсы этого самолета отменили до 26 марта.

Ранее в пассажирском самолете авиакомпании Hong Kong Airlines начался пожар из-за внешнего зарядного блока. Задымление в салоне сняли на видео.

Вот это да!
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