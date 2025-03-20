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06:12, 20 марта 2025ЭкономикаЭксклюзив

Названы два способа покупки нового автомобиля в России

Эксперт Ракитин назвал самогон авто самым проблемным способ покупки машины
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Самогон автомобиля — это самый проблемный и неудобный способ покупки машины, считает главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Два лучших метода приобретения нового авто в России специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Если вы хотите купить автомобиль, который представлен официально на рынке, то, конечно, здесь простой и доступный способ - это пойти к официальному дилеру, который выдаст вам гарантию, проведет сделку. Соответственно, у вас появится возможность обслуживать его у этого дилера», — рекомендовал Ракитин.

В том случае, если покупатель хочет приобрести автомобиль того бренда, которого на российском рынке нет, то тогда, по словам автоэксперта, стоит обратиться к параллельному импорту.

«Здесь есть небольшой нюанс — сейчас большинство автомобилей, которые завозятся по параллельному импорту, завозятся под заказ. Таким образом, вы лишаетесь сомнительного удовольствия — платить повышенный утильсбор. Единственный нюанс — если вы продадите машину в первый год, то тогда государство этот сбор возьмет. Многие конторы, которые занимаются параллельным импортом, уже заработали себе хорошую репутацию. Также они обзавелись сервисами, договорились по поводу поставок запчастей, умеют русифицировать многие машины. Поэтому вот два варианта», — добавил он.

Самогон — это самый проблемный и самый неудобный способ. Потому что нужно учесть много аспектов

Максим Ракитинглавный редактор сетевого автомобильного издания Quto

Ранее автодилеры в России заявили об ожидании снижения продаж новых легковых автомобилей в марте почти в двое в сравнении с прошлым годом.

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