Политика Банка России привлекла внимание Счетной палаты

Счетная палата решила изучить влияние ключевой ставки на экономику России

Счетная палата (СП) России изучит, как ключевая ставка повлияла на экономику страны. Это пообещал руководитель данного ведомства Борис Ковальчук. Его процитировало РИА Новости.

Он обратил внимание, что с июня 2023 года по декабрь 2024 года «ключ» вырос в 2,8 раза, что сказалось на инвестициях в основной капитал, которые снизились по итогам IV квартала прошлого года и, возможно, упадут в 2025-м. Однако самое главное — это ситуация с инфляцией.

«Показатели по инфляции, которые прогнозировались, не были выполнены», — констатировал Ковальчук.

Кроме того, он пообещал, что будет изучено влияние ключевой ставки на расходы федерального бюджета. Например, на субсидирование процентов по льготным программам, в том числе по ипотечным кредитам.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что уже летом 2025 года Банк России может приступить к постепенному снижению ключевой ставки. Не исключено, что ее уменьшат до 14-15 процентов.