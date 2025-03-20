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17:11, 20 марта 2025Экономика

Политика Банка России привлекла внимание Счетной палаты

Счетная палата решила изучить влияние ключевой ставки на экономику России
Кирилл Луцюк

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Счетная палата (СП) России изучит, как ключевая ставка повлияла на экономику страны. Это пообещал руководитель данного ведомства Борис Ковальчук. Его процитировало РИА Новости.

Он обратил внимание, что с июня 2023 года по декабрь 2024 года «ключ» вырос в 2,8 раза, что сказалось на инвестициях в основной капитал, которые снизились по итогам IV квартала прошлого года и, возможно, упадут в 2025-м. Однако самое главное — это ситуация с инфляцией.

«Показатели по инфляции, которые прогнозировались, не были выполнены», — констатировал Ковальчук.

Кроме того, он пообещал, что будет изучено влияние ключевой ставки на расходы федерального бюджета. Например, на субсидирование процентов по льготным программам, в том числе по ипотечным кредитам.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что уже летом 2025 года Банк России может приступить к постепенному снижению ключевой ставки. Не исключено, что ее уменьшат до 14-15 процентов.

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