Полицейский из Киева изнасиловал 10-летнюю девочку из ЛНР

«Страна.ua»: Участковый из Киева надругался над 10-летней девочкой из ЛНР

Участковый Бучанского района Киева изнасиловал 10-летнюю девочку, переселившуюся из Попасной в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«В Киеве полицейский изнасиловал 10-летнюю девочку, которая с семьей переехала из Попасной (...) летом 2022 года», — говорится в публикации.

Отмечается, что полицейский шантажировал девочку, заставлял делать интимные фотографии, а затем несколько раз надругался над ребенком. В суде участковый заявлял о своей невиновности, но его приговорили к 11 годам лишения свободы.

Ранее на Украине за изнасилования арестовали бывшего немецкого военного. Экс-боец бундесвера Бен Р. более двух лет скрывался от следствия по обвинениям в изнасиловании нескольких женщин и совершении других посягательств сексуального характера.