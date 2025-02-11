На Украине арестовали бывшего немецкого военного за изнасилования

Spiegel: Бывший немецкий солдат более двух лет скрывался от следствия на Украине

В Сумской области арестовали бывшего военного бундесвера за совершенные на территории Германии и Украины изнасилования. Об этом пишет Spiegel.

Как сообщили изданию в прокуратуре немецкого Бамберга, бывший немецкий солдат Бен Р. более двух лет скрывался от следствия на Украине по обвинениям в изнасиловании нескольких женщин и совершении других посягательств сексуального характера. В марте 2022 года экс-солдат бундесвера был отстранен от служебных обязанностей, а через год был уволен из вооруженных сил ФРГ.

«Сообщается также, что он совершил сексуальные преступления на Украине и разместил видео с ними в интернете», — подчеркивает Spiegel. В настоящий момент Бен Р. ожидает экстрадиции в Германию, в отношении его также ведется расследование на Украине.

Ранее наемника из Финляндии, который проходил службу в армии своей страны, приняли в ряды батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в России). Экс-военнослужащий финской армии ранее написал в своих соцсетях о намерении отправиться в зону боевых действий на Украину.