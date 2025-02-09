Проходивший службу в финской армии наемник воюет в составе «Азова» на Украине

Наемника из Финляндии, который проходил службу в армии своей страны, приняли в ряды батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), теперь он воюет в его составе на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-военнослужащий финской армии ранее написал в своих соцсетях о намерении отправиться в зону боевых действий на Украину. После этого он стал периодически публиковать кадры, на которых он запечатлен в военной форме с символиков Вооруженных сил республики (ВСУ) и нашивками «Азова» и флагом «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская украинская организация).