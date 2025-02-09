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08:33, 9 февраля 2025Россия

Финского наемника приняли в ряды «Азова»

Проходивший службу в финской армии наемник воюет в составе «Азова» на Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

Наемника из Финляндии, который проходил службу в армии своей страны, приняли в ряды батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), теперь он воюет в его составе на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-военнослужащий финской армии ранее написал в своих соцсетях о намерении отправиться в зону боевых действий на Украину. После этого он стал периодически публиковать кадры, на которых он запечатлен в военной форме с символиков Вооруженных сил республики (ВСУ) и нашивками «Азова» и флагом «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская украинская организация).

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