Финские наемники создали Nordic Combat Medics в ВСУ под видом волонтеров-медиков

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) было создано новое подразделение для прикрытия нахождения в их рядах финских наемников. Его назвали Nordic Combat Medics, оно входит в состав добровольческого батальона «Госпитальеры», в нем служат исключительно наемники из Финляндии под видом волонтеров-медиков, передает РИА Новости.

Батальон «Госпитальеры» был создан членом «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) Яной Зинкевич и позиционирует сеюя исключительно как медицинское подразделение. В то же время, по данным агентства, многие иностранцы в рядах этого батальона принимают участие в боевых действиях, хотя числятся только как инструкторы по медпомощи и волонтеры-медики.