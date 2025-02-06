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05:07, 6 февраля 2025Бывший СССР

В ВСУ создали новое подразделение для прикрытия финских наемников

Финские наемники создали Nordic Combat Medics в ВСУ под видом волонтеров-медиков
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) было создано новое подразделение для прикрытия нахождения в их рядах финских наемников. Его назвали Nordic Combat Medics, оно входит в состав добровольческого батальона «Госпитальеры», в нем служат исключительно наемники из Финляндии под видом волонтеров-медиков, передает РИА Новости.

Батальон «Госпитальеры» был создан членом «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) Яной Зинкевич и позиционирует сеюя исключительно как медицинское подразделение. В то же время, по данным агентства, многие иностранцы в рядах этого батальона принимают участие в боевых действиях, хотя числятся только как инструкторы по медпомощи и волонтеры-медики.

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