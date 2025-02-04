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08:03, 4 февраля 2025Россия

Военный заявил о расправе наемников над бойцами ВСУ в Курской области при отступлении

ТАСС: Наемники расправляются с бойцами ВСУ при отступлении в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Наемники прикрывают пути отступления бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и стреляют в них. Об этом заявил заместитель командира штурмового отряда группировки войск «Север» с позывным Карачай, его цитирует ТАСС.

«У нас был пленный [ВСУ], который говорил, что в 200 метрах на позиции сидят три наемника, которые не пускают назад. Когда мы брали этого пленного, он сдался. И рассказал, что если они пойдут назад, то их расстреляют», — рассказал военный.

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По его словам, российские бойцы штурмуют лесной массив в Курской области и зачищают населенные пункты, продвигаясь от дома к дому. Они видят, как украинское командование обманывает личный состав, когда проводит ротацию, добавил Карачай.

Ранее Минобороны сообщило, что бойцы ВСУ бежали после того, как российские военные уничтожили боевую машину пехоты Bradley в приграничном районе Курской области.

ЖЗЛ
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