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07:30, 4 февраля 2025Россия

Минобороны заявило об отступлении солдат ВСУ после уничтожения Bradley в Курской области

Минобороны: Солдаты ВСУ бежали после уничтожения БМП Bradley в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Nicolas Armer / Globallookpress.com

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали после того, как российские военные уничтожили боевую машину пехоты Bradley в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны, передает ТАСС.

По информации ведомства, боевую машину пехоты удалось уничтожить группировке войск «Север» в ходе штурмовых действий.

«Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) использовали фугасные боеприпасы, что привело к заклиниванию орудия и вынудило экипаж БМП Bradley отступить. Далее без поддержки военной техники бойцы ВСУ бежали», — уточнили там.

В Минобороны подчеркнули, что ВСУ после отступления оставили поврежденные здания и сгоревший транспорт. В министерстве добавили, что российские военные продолжают уничтожать подразделения Украины в курском приграничье.

Ранее пленный боец ВСУ Владимир Горбатко заявил, что командиры обманом привезли его в Курскую область. По словам мужчины, в российский регион он попал после учебной части, однако узнал, что оказался в другой стране, уже находясь на позиции.

ЖЗЛ
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