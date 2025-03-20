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09:32, 20 марта 2025Забота о себе

Популярная актриса рассказала о страшном диагнозе во время беременности

У актрисы Галь Гадот нашли тромб в мозге во время беременности
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Израильская актриса Галь Гадот рассказала, что во время беременности у нее в мозге нашли тромб. О страшном диагнозе она рассказала в передаче «Шоу Дрю Бэрримор».

По словам Гадот, она была на восьмом месяце четвертой беременности, у нее были сильные головные боли. «Я лежала в постели и ничего не слышала и не видела. На голове у меня была грелка, и я просто лежала на спине весь день, 24 часа. Становилось все хуже и хуже, я ходила к разным врачам и неврологам, и они говорили: "Вероятно, это сильная мигрень"», — вспоминает актриса.

Мать убедила актрису сделать МРТ, хотя это исследование Гадот не назначал ни один врач. В итоге обследование показало тромбы в мозгу.

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Гадот добавила, что всего у нее нашли три тромба длиной от пяти до пятнадцати сантиметров — это состояние можно было бы предотвратить, если бы ей вовремя назначили разжижающие кровь препараты. «Только три из 100 тысяч беременных женщин имеют дело с тромбом в мозге. Но если вы почувствуете тревожные симптомы, просто проверьтесь», — призвала она.

Ранее американская актриса Эми Шумер рассказала, что благодаря жестким комментариям со стороны интернет-критиков по поводу ее внешности ей поставили диагноз — синдром Кушинга. По словам Шумер, после очередной публикации в социальных сетях на нее напали хейтеры, которые указали на ее увеличившееся лицо и называли ее луноликой.

Вот это да!
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