Хейтерские комментарии помогли популярной комедийной актрисе обнаружить серьезную болезнь

Эми Шумер обнаружила у себя синдром Кушинга благодаря критикам ее внешности

Американская актриса Эми Шумер рассказала, что благодаря жестким комментариям со стороны интернет-критиков по поводу ее внешности ей поставили диагноз — синдром Кушинга. Как хейтерские комментарии помогли ей обнаружить серьезную болезнь, 43-летняя популярная комедийная актриса вспомнила в подкасте Алекса Купера, пишет People.

По словам Шумер, после очередной публикации в социальных сетях на нее напали хейтеры, которые указали на ее увеличившееся лицо и называли ее луноликой. Актриса не обращала внимание на критику, пока встревоженные комментарии не стали писать и врачи, решившие, что с ней действительно что-то не так.

На консультации терапевт предположил, что у Шумер может быть синдром Кушинга — состояние, при котором организм вырабатывает или получает слишком много гормона кортизола. Актриса призналась, что сперва отвергла диагноз, однако потом догадалась, что как раз в то время получала курс инъекций от шрамов, оставшихся после кесарева сечения и липосакции.

Итак, я получала инъекции стероидов и была награждена за это синдромом Кушинга, о чем и не догадывалась бы, если бы интернет-критики не набросились на меня так сильно Эми Шумер актриса

Шумер добавила, что смогла избавиться от синдрома Кушинга до съемок новой комедии Netflix «Как бы беременна».

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