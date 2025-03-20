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16:18, 20 марта 2025Экономика

Последствия паводка в российском поселке попали на видео

Поселок Рабочий в Орске затопило паводком
Александра Качан (Редактор)

Поселок Рабочий в Орске затопило паводком после выхода из берегов реки Елшанка. Последствия подтопления попали на видео, опубликованное порталом ORSK.RU.

Река вышла из берегов в среду, 19 марта. По данным издания, дамба была разбита во время ремонтных работ на коллекторе, поэтому вода попала в сады и на территорию жилых домов. За ночь река не отступила, вода подошла вплотную ко дворам на улице Болотная.

Ранее в Минусинске объявили эвакуацию из-за прорыва дамбы. Конструкция не выдержала нагрузки из-за роста уровня воды в реке Минусинска, произошедшего на фоне резкого потепления в регионе.

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