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18:45, 19 марта 2025Экономика

В Минусинске объявили эвакуацию из-за прорыва дамбы

Жителей Минусинска эвакуируют из-за угрозы подтопления
Виктория Клабукова

Фото: Telegram-канал «Администрация Минусинска»

В Минусинске Красноярского края объявлена срочная эвакуация из-за прорыва дамбы. Об этом со ссылкой на местных жителей пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

На фоне резкого потепления река Минусинка вышла из берегов. Дамба с стороны села Малая Минуса, по словам горожан, не выдержала прибывающей воды и разрушилась. Конструкция не была капитальной, отмечают очевидцы. По улицам раздается вой сирен, в городе разворачивают пункты временного размещения.

В Минусинск направлена аэромобильная группировка МЧС в составе 50 сотрудников и 8 единиц техники. По подсчетам спасателей, под угрозой затопления находятся 120 жилых домов. Под водой уже находится городской парк культуры и отдыха, рядом с которым располагается частный сектор. Многие дома здесь стоят в низменных участках русла, передает телеканал «Енисей».

Ранее паводки ударили по городу Аша Челябинской области. Там на четырех улицах залило более 30 приусадебных участков. Жителей эвакуируют, в городе ввели режим локальной чрезвычайной ситуации.

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