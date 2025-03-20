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14:26, 20 марта 2025Ценности

Появились подробности разговора искалеченной после «вечеринки с шейхами» модели с матерью

Пропавшая модель Ковальчук после вечеринки с шейхами связывалась с матерью
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Искалеченная после «вечеринки с шейхами» украинская модель Мария Ковальчук выходила на связь с матерью. Подробности их телефонного разговора появились в Telegram-канале «ВЧК-ОГПУ» (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

По данным родных и близких, девушка находилась в Дубае с 15 февраля. 9 марта она пошла на модельную вечеринку, за посещение которой должна была получить деньги от местного агента. На следующий день после нее украинка созвонилась с матерью и сказала, что мероприятие прошло хорошо и мужчины, предположительно двое арабов, предложили переехать к ним в отель.

Ковальчук согласилась приехать к новым знакомым лишь на одну ночь, так как на утро 11 марта у нее был запланирован перелет в Таиланд. Однако рейс модель пропустила.

Утром она вновь связалась с матерью. По словам источника канала, растерянным голосом девушка сообщила, что решила остаться в ОАЭ ради тех мужчин, с которыми познакомилась на вечеринке. Также она обмолвилась, что хотела купить новый билет и не знала, что ей делать.

Больше украинка на связь не выходила, ее телефон оказался выключен.

Вечером в среду, 19 марта, появилась информация о том, что Ковальчук с переломами ног и позвоночника обнаружили на обочине дороги в Дубае. До этого она была на вечеринке у шейха. Ее родственники опасаются, что она могла попасть в сексуальное рабство.

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