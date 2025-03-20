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19:58, 20 марта 2025Экономика

Жителей Подмосковья предупредили о начале пожароопасного сезона

Синоптик Леус: Летом в Подмосковье ожидается 2–3-й класс пожаропасности
Виктория Клабукова

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Подмосковье наступил пожароопасный сезон. Об этом в своем Telegram-канале жителей столичного региона предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Как сообщается, в режим готовности приведены силы и средства «Центрлесхоза» и «Мособллеса», на круглосуточный режим работы перешла региональная диспетчерская служба лесного хозяйства, также активизировались диспетчерские службы лесничеств. Под контролем находятся территории лесного фонда Московской области, в особенности те, где есть торфяники.

По прогнозам специалистов, предстоящим летом ожидается малая и средняя пожарная опасность — это соответствует второму–третьему классу. При втором предписано проводить наземное патрулирование в лесных массивах с 11 до 17 часов, авиационное — требуется осуществлять через один-два дня. При третьем классе пожароопасности период патрулирования увеличивается на три часа, а надзор с помощью авиации осуществляется до двух раз в день.

Ранее сообщалось о появлении первых признаков весеннего половодья в России. В некоторых реках уровень воды повышается на 0,3-1,1 метра за сутки. Ускоренно вода прибывает в реке Тихвинка Ленобласти, реках Согожа и Обнора Ярославской области. Отметку поймы уровень воды уже превышает на реке Атмис Пензенской области, Днепра Смоленской области, реке Лух Ивановской области и Караталаят Челябинской области.

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