Премьер Британии оценил сроки размещения миротворцев на Украине

Стармер: Сроки размещения миротворцев на Украине становятся более понятными

Сроки размещения миротворцев на Украине становятся более понятными благодаря переговорам России и США. Время отправки миротворцев оценил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает ITV.

«Сроки становятся более понятными, очевидно благодаря важным переговорам между США и Россией на этой неделе», — заявил политик.

По его словам, встреча военных из западных стран в королевстве будет посвящена планированию миротворческих операций с акцентом на безопасность в воздушном пространстве, на море и границах.

Ранее издание The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве сообщило, что Великобритания намерена разместить миротворческий контингент на территории Украины на бессрочный период. По предварительной информации, на украинскую территорию отправятся около 10 тысяч миротворцев.