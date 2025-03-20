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19:14, 20 марта 2025Мир

Премьер Британии оценил сроки размещения миротворцев на Украине

Стармер: Сроки размещения миротворцев на Украине становятся более понятными
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Rick Gold / Capital Pictures / Globallookpress.com

Сроки размещения миротворцев на Украине становятся более понятными благодаря переговорам России и США. Время отправки миротворцев оценил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает ITV.

«Сроки становятся более понятными, очевидно благодаря важным переговорам между США и Россией на этой неделе», — заявил политик.

По его словам, встреча военных из западных стран в королевстве будет посвящена планированию миротворческих операций с акцентом на безопасность в воздушном пространстве, на море и границах.

Ранее издание The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве сообщило, что Великобритания намерена разместить миротворческий контингент на территории Украины на бессрочный период. По предварительной информации, на украинскую территорию отправятся около 10 тысяч миротворцев.

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