Путин и Лукашенко поговорили по телефону

«Пул Первого»: Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщает близкий к белорусскому лидеру Telegram-канал «Пул Первого».

«Пул в курсе. Подробности будут скоро!» — говорится в сообщении.

Сообщение в канале появилось в 16:43 20 марта, как утверждается, сразу после завершения разговора.

Ранее Лукашенко в ходе визита в Москву рассказал о тайных телефонных звонках Путину с Украины. Политик раскрыл факт разговора президента РФ с представителями Украины об урегулировании конфликта, однако отказался называть конкретные детали.