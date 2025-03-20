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15:30, 20 марта 2025Россия

Путин подписал указ о легализации граждан Украины в России

Путин потребовал от незаконно находящихся в РФ украинцев уехать до 10 сентября
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о легализации незаконно находящихся в РФ граждан Украины. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации», — говорится в указе.

Альтернативой выезду в документе предлагается легализировать правовое положение на территории России.

Ранее Владимир Путин обязал выдворить нелегальных мигрантов из России до 30 апреля 2025 года. В соответствии с документом, покинуть страну обяжут тех, кто не сдал биометрию, не прошел тест на наркотики и инфекции, не сдал экзамен по русскому языку и истории, а также не уплатил задолженности.

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