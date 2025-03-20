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14:13, 20 марта 2025Россия

Путин рассказал о регулярных докладах главы Генштаба о ситуации в зоне СВО

Путин: Глава Генштаба Герасимов регулярно докладывает о ситуации в зоне СВО
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин рассказал, что руководитель Генерального штаба Валерий Герасимов регулярно докладывает ему о ситуации в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил во время встречи с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым, его слова передает ТАСС.

Глава государства на встрече с костромским губернатором сообщил об этом, когда Ситников передал Путину в подарок сборник стихов от жителей Костромской области, которые служат в зоне СВО. Глава региона поделился своими эмоциями о героизме российских бойцов, которые также успевают писать стихи.

«Мне начальник Генштаба докладывает регулярно. Я знаю. Привет им передавайте. Спасибо большое», — сказал Путин.

11 марта Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Курск». Он заслушал доклады командующих и командиров соединений, о ситуации первому замминистру обороны сообщили и другие должностные лица.

ЖЗЛ
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