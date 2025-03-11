Глава Генштаба проверил ход выполнения боевых задач в Курской области

Глава Генштаба Герасимов проверил ход выполнения боевых задач в Курской области

Глава Генштаба Росси Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Курск». Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Герасимов заслушал доклады командующих группировкой войск «Курск» и командиров соединений. О ситуации первому замминистру обороны сообщили и другие должностные лица.

«Генерал армии Валерий Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск "Курск" в выполнении поставленных задач и отдал указания на дальнейшие действия», — говорится в сообщении.

Российские военнослужащие в период с 8 по 11 марта вернули под свой контроль семь населенных пунктов под Суджей — самым крупным российским городом, который оказался под оккупацией ВСУ после вторжения в приграничье в августе 2024 года. Сейчас бои идут на окраинах города, куда российские штурмовики проникли по газовым трубам.