Франция добавит пять миллиардов евро на производство оружия

Власти Франции привлекут €5 млрд евро на капитализацию оборонных компаний

Правительство Франции собирается добавить национальному оборонному сектору финансирование в размере пяти миллиардов евро, которые пойдут на капитализацию производителей оружия. Об этом заявил министр финансов республики Эрик Ломбар, сообщает Reuters.

По его словам, источниками финансирования станут как государство, так и частные инвесторы, на первых придется порядка 1,7 миллиарда евро. Физические лица могут принять участие в процессе через государственный инвестбанк Bpifrance, который рассматривает пополнение своего фонда обороны и увеличение числа финансируемых компаний сектора с 40 до 100.

Как отмечает агентство, финансовое положение крупнейших французских подрядчиков стабильно, однако промышленная база сектора опирается на средние и малые фирмы в количестве четырех тысяч, которые сталкиваются с недокапитализацией.

Глава французского Минфина подчеркнул, что уже сейчас национальная промышленность с трудом справляется с заказами на производство вооружений, поэтому развитие необходимо.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны не будут спрашивать согласия России на размещение собственного военного контингента на территории Украины, если такая просьба поступит из Киева. По его словам, европейские части могли бы разместиться в ключевых украинских городах.

Россия категорически отвергает идею размещения миротворцев на территории Украины, а также требует остановить поставки оружия и добровольно отдать территории, контролируемые Вооруженными силами Украины.