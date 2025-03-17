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21:16, 17 марта 2025Мир

Макрон выступил с требованиями к России после разговора с Зеленским

Макрон потребовал от РФ прекращения огня после разговора с Зеленским
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Россия должна согласиться на прекращение огня на Украине, заявил в соцсети X президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава государства рассказал, что поговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским по этому поводу. «Президент Зеленский имел смелость принять американское предложение о 30-дневном прекращении огня. Теперь Россия должна доказать, что она действительно хочет мира», — говорится в публикации.

Политик потребовал от РФ, чтобы «злоупотребления и саботаж прекратились», а «оружие замолчало».

Ранее Макрон заявил, что Европа может разместить военный контингент на Украине без согласия России. Он подчеркнул, что если Украина попросит союзников направить миротворцев на территорию страны, то мнение российской стороны учитываться не будет.

Французский лидер добавил, что западные страны, которые захотят отправить свои войска на Украину, могут разместить их в Киеве, Одессе и Львове. По его словам, речь идет о размещении «нескольких тысяч человек» в ключевых украинских городах.

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