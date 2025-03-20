Раскритиковавший ветерана российский депутат извинился и ушел в отставку

Раскритиковавший ветерана пензенский депутат Туктаров ушел в отставку

Раскритиковавший ветерана депутат Пензенской городской думы Жиганша Туктаров ушел в отставку по собственному желанию. Об этом рассказал спикер гордумы Денис Соболев в Telegram.

Парламент российского города принял заявление в четверг, 20 марта. «Сообщаю об отставке по собственному желанию с 28 марта 2025 года», — говорится в документе.

Соболев отметил, что Туктаров принял правильное решение и публично извинился перед ветераном. По его мнению, на очередном заседании гордумы заявление об отставке будет рассмотрено и удовлетворено.

Туктаров отказал ветерану Великой Отечественной войны Виктору Городнову в присвоении статуса почетного горожанина. «Присвоение звания только за то, что он дожил до этой славной даты как бы немножко не соответствует действительности... А то, что он воевал, — он ни одного выстрела не сделал в сторону врага, потому что до фронта не дошел», — сказал он.

Спикер гордумы извинился от лица парламента и заявил, что не понимает, о чем можно теперь говорить с Туктаровым. Он призвал депутата добровольно сложить полномочия, отметив, что подобные заявления не соответствуют его статусу.